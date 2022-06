Uruguai com Coates e Ugarte mas sem Darwin goleia Panamá em jogo de preparação

O Uruguai, adversário de Portugal na fase final do Mundial'2022, recebeu e goleou este sábado o Panamá, por 5-0, em jogo de preparação.Cavani, aos 39 minutos e aos 48', na cobrança de um penálti, colocou a seleção uruguaia em vantagem. De la Cruz (58'), Gomez (68') e Rossi (77') marcaram os restantes golos da equipa celeste, que contou com o capitão do Sporting Coates de início e o seu colega nos leões Ugarte a partir dos 62 minutos. O benfiquista Darwin não ficou sequer no banco e, segundo a federação uruguaia, tal deveu-se a motivos físicos. Recorde-se que o avançado ultima a transferência para o Liverpool.

O Uruguai integra o grupo H no Mundial'2022, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, juntamente com a seleção portuguesa, o Gana e a Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento.