Uruguai com Coates, Ugarte e Darwin bate México em jogo particular

O Uruguai bateu na madrugada desta sexta-feira o México (3-0) em jogo particular, num encontro onde Coates foi titular - atuou todo o tempo regulamentar - e Ugarte e Darwin entraram para os últimos 20 minutos.A seleção celeste começou a construir a vantagem ainda na primeira parte, aos 35', quando Matías Vecino abriu o marcador ao aproveitar uma recarga a cabeceamento de Edinson Cavani.No segundo tempo, foi 'El Matador' quem brilhou. O avançado uruguaio, que está de saída do Manchester United, alargou a vantagem para 2-0 aos 46 e 54 minutos, sentenciando o resultado final.Manuel Ugarte, médio do Sporting, rendeu o amarelado Lucas Torreira à passagem dos 72 minutos, a mesma altura em que Darwin Núñez, avançado do Benfica, entrou para o lugar de De La Cruz.Recorde-se que o Uruguai integra o grupo de Portugal no Mundial'2022 (H), juntamente com o Gana e a Coreia do Sul. O México, por sua vez, está no grupo C com Polónia, Argentina e Arábia Saudita.