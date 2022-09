Uruguai confirma Coates e Ugarte nos convocados para dupla de particulares

Diego Alonso confirmou as presenças dos leões Coates e Ugarte na convocatória final do Uruguai para o duplo-compromisso internacional contra o Irão (dia 23, na Áustria) e o Canadá (dia 27, na Eslováquia).Central e o médio, respetivamente, do Sporting tinham sido incluídos na pré-eleição (41 futebolistas) que saiu a abrir setembro, tal como o Darwin, ex-Benfica, que também integra a última grande concentração antes do Mundial do Qatar, que arranca a meio de novembro.A celeste, recorde-se, está no Grupo H, o mesmo de Portugal e que também contempla a Coreia do Sul, comandada por Paulo Bento, tal como o Gana.