Uruguai: Diego Alonso chama dois leões e uma águia para tripla de particulares

Diego Alonso chamou uma tripla de uruguaios a jogar em Portugal para disputarem os três particulares que a celeste vai realizar em junho: os leões Coates e Ugarte, assim como a águia Darwin constam da lista final de 26 jogadores que vão 'ensaiar' o Mundial do final do ano, onde os sul-americanos defrontam Portugal no Grupo H.Central, médio e avançado, respetivamente, têm, assim, ordem para se apresentarem ao serviço em Montevidéu, quartel-general do Uruguai, antes dos particulares contra o México (dia 2, no Arizona), Estados Unidos (dia 5, no Kansas) e Jamaica (dia 11, em Montevidéu), janela que antecede precisamente o périplo pelo Qatar, onde há duelo marcado com a formação das quinas na segunda jornada, a 28 de novembro.A lista final inclui, ainda, dois jogadores 'convidados', ambos da seleção de sub-20, que vão treinar com os graúdos: são Alan Matturro, defesa do Defensor Sporting, e Augusto Scarone, avançado do Nacional de Montevideo..