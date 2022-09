Uruguai supera Canadá em jogo com Ugarte e Eustáquio em campo e golo de Darwin

O Uruguai, adversário de Portugal no grupo H do Mundial, bateu esta terça-feira o Canadá por 2-0, num particular de preparação para a fase final do torneio que se vai disputar no Qatar a partir de novembro.

Um golo de livre direto de De La Cruz, logo aos seis minutos, abriu o ativo, com o ex-Benfica Darwin Núñez a fechar a contagem aos 33, num encontro disputado na Eslováquia e no qual os sul-americanos contaram com o médio do Sporting Manuel Ugarte a partir dos 61'.

Na formação canadiana, Steven Vitória, do Desportivo de Chaves, foi titular e saiu aos 79', enquanto o médio do FC Porto Stephen Eustáquio foi totalista em Bratislava.