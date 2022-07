Usain Bolt criticou futebol australiano e foi arrasado: «Uma piada, ele era horrível!»

Em 2017, depois de se retirar o atletismo, Usain Bolt procurou seguir carreira na sua segunda paixão, o futebol. Primeiro no Borussia Dortmund, depois nos noruegueses do Stromsgodset e posteriormente nos australianos do Central Coast Mariners. Agora, alguns anos depois, o jamaicano mostrou-se arrependido de ter rumado à Austrália, falando mesmo numa perda de tempo por causa da falta de qualidade."Cometi um erro. Quando me retirei do atletismo, não quis ficar na Europa por causa da imprensa. Fui para a Austrália, mas o nível de futebol não era bom por lá. Devia ter ficado na Europa. Depois de um ano de experiências, decidi afastar-me disso. E assim o fiz", disse o jamaicano, à margem do recente Soccer Aid, da UNICEF.Ora, as suas palavras não caíram bem na Austrália e Bolt acabou verdadeiramente arrasado pelos comentadores locais."Bem, não foi grande coisa quando jogou, isso está claro. Um brilhante atleta, mas muito longe de ser um profissional de futebol. Ainda bem que este tipo de ações [de marketing] já terminaram", atirou Simon Hill, comentador da Channel 10.James Dodd, da Fox Sports News, foi mais longe. "Isto é uma piada vindo do Usain Bolt. Estava a cobrir e a ver as suas sessões de treino no Mariners e ele era horrível. Era um jogador de domingo no máximo, e nem era grande coisa".Já Ray Gatt, um jornalista veterano, também não perdoou. "Ele mal conseguia aguentar as sessões de treino. O seu toque de bola era horrível, posicionamento péssimo. Fora de tudo...".