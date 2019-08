Vahid Halilhodzic é o novo selecionador de Marrocos

O franco-bósnio Vahid Halilhodzic, que recentemente deixou o cargo de treinador do Nantes, da Liga francesa, é o novo selecionador de Marrocos, anunciou esta quinta-feira a federação, em conferência de imprensa.Halilhodzic, de 67 anos, demitiu-se do Nantes no início deste mês, depois de em outubro do ano passado ter substituído o português Miguel Cardoso no comando da formação gaulesa.O técnico, que já orientou as seleções da Costa do Marfim, Argélia e Japão, além de clubes como Lille e Paris Saint-Germain, vai render o francês Hervé Renard, que deixou o conjunto marroquino para assumir a seleção da Arábia Saudita.Na última edição da Taça das Nações Africanas (CAN), Marrocos chegou aos oitavos de final, tendo sido eliminado pelo Benim, no desempate por grandes penalidades.