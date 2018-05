O Valencia anunciou esta quinta-feira a contratação do médio francês Geoffrey Kondogbia a título definitivo, após acionar a cláusula de compra que existia no contrato de empréstimo do jogador que pertencia ao Inter Milão no valor de 25 milhões de euros.O francês assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.