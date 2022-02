Valeri lembra o dia em que trocou camisola com Zlatan: «Dividam-na, a minha vale mais do que a vossa»

Antigo jogador do FC Porto (atuou nos dragões em 2009/10), Diego Valeri está de volta ao futebol argentino depois de uma passagem longa pela Major League Soccer (onde atuou entre 2013 e 2021, sempre nos Portland Timbers) e, na hora de regressar, chega com várias histórias para contar da sua aventura norte-americana. Uma delas envolve Zlatan Ibrahimovic e o dia em que quis trocar camisola com o avançado sueco juntamente com o compatriota Sebastián Blanco.A ideia era os dois argentinos darem a sua camisola ao atual jogador do Milan, que por sua vez daria duas camisolas como troca. Era essa a lógica, mas o facto de ter perdido por 4-0 nesse jogo fez Zlatan Ibrahimovic, na altura ao serviço dos Los Angeles Galaxy, puxar do seu mau humor... pelo menos numa primeira fase"Mandámos as duas camisolas e ele mandou-nos só uma. E disse-nos para cortarmos a meio. 'Cortem a meio, que a minha vale mais do que a vossa'. (risos) Estava um pouco chateado pelo jogo, mas depois mandou-nos outra. Esteve muito bem depois", lembrou o médio, agora com 35 anos, que também ficou impressionado com a "forma imponente de caminhar, de jogar, de estar parado em campo" do avançado sueco.