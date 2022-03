O francês Valérien Ismaël é o novo treinador do Besiktas, substituindo no cargo Önder Karaveli, anunciou esta sexta-feira o clube campeão turco, em comunicado divulgado no site oficial.

Valérien Ismaël, de 46 anos, demitido no início de fevereiro do West Bromwich Albion, da 2.ª Liga inglesa, assinou com o clube de Istambul um contrato válido até junho de 2023, com opção de ser estendido por mais um temporada, até 2024.

Campeão em título e detentor da Taça da Turquia, o Besiktas, que defrontou o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, está em oitavo lugar no campeonato, após 30 jornadas, a três pontos do quarto lugar, que garante a qualificação para a Liga Europa.

Ex-jogador, entre outros, do Lens, Estrasburgo, Werder Bremen e Bayern Munique, Valérien Ismaël já treinou as equipas do Nuremberga, Wolfsburgo, Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley e West Bromwich Albion.

É o terceiro treinador do Besiktas na presente temporada, depois de Sergen Yalçin e Önder Karaveli.