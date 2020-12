Van Bommel recorda dia em que teve de pedir proteção por causa de Ibrahimovic

Mark van Bommel jogou com e contra Ibrahimovic e histórias com o avançado sueco do AC Milan não faltam. Ao podcast do 'BILD Phrasenmäher', o ex-futebolista recordou a temporada 2010/211, em que assinou pelo clube italiano.





"Galliani, o presidente do AC Milan, perguntou a Ibra: 'Zlatan, o que achas de Mark van Bommel? Devemos comprá-lo ou não?' E Zlatan respondeu: 'Compre! Ele é bom para nós. É um jogador incómodo para os adversários... e eu prefiro jogar com ele do que contra ele!'", recordou o holandês.Mas Van Bommel fez também referência ao dia em que defrontou Ibra como adversário, em 2010, e que teve de pedir proteção ao companheiros do Bayern Munique. "Ao intervalo no balneário pedi aos meus companheiros de equipa: 'têm de me ajudar, Ibra vai pontapear-me quando a bola não estiver perto'. Até eu tinha medo dele", admitiu o ex-futebolista holandês.