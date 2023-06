Van Bommel teve pistola apontada à cabeça: «Ou me dás contrato ou mato a tua família!»

Mark van Bommel, de 46 anos, é treinador do Antuérpia e figura conhecida do mundo do futebol. As passagens por PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern e Milan foram de qualidade, especialmente porque o antigo médio era daqueles que nunca virava a cara à luta. Assertivo e aguerrido, foi figura de proa no futebol europeu de clubes durante anos a fio e também destaque ao serviço da seleção da Holanda.

Desta vez é notícia por ter sido vítima de um dos mais bizarros crimes a envolver personalidades relacionadas com o desporto-rei. O caso remonta a outubro do ano passado, mas apenas agora se conheceram todos os detalhes. O jovem Mohamet JH começou por colocar um 'AirTag', equipamento de localização e rastreamento, no veículo do treinador, de forma a monitorizar todas as suas viagens.

Certo dia, aproximou-se do Porsche Panamera onde o técnico viajava e abordou-o de pistola em punho em busca de diálogo. Van Bommel fez marcha atrás e fugiu, entendendo depois qual era o plano do meliante. Como apenas falava árabe, o jovem tinha no telemóvel várias gravações de voz para mostrar ao técnico, onde indicava que iria matá-lo, assim como a sua família, se este não o contratasse para o Antuérpia, advertindo que tinha 17 anos.

"Ouve, Mark, a vida da tua família depende disto. Deixa-me tornar-me jogador profissional. Não vás à polícia, nós vamos matar-te e à tua família. Nós sabemos onde tu vives. Ou me dás contrato ou mato a tua família!", er auma das mensagens.



Van Bommel ao serviço da seleção da Holanda

Acabou por ser detido, os testes de ADN indicaram que tem afinal 25 anos e cumprirá agora 5 anos de prisão. "Este caso de extorsão em busca de um contrato como profissional de futebol pode parecer algo que nunca funcionaria e até estúpido, mas não é bem assim. Ele tinha um plano bem montado e que poderia ter ido mais longe", revelou o advogado do treinador, que entretanto passou a viver com a família num hotel, por ainda estar perturbado com o sucedido.

"O senhor Van Bommel nunca tinha experenciado uma situação deste tipo, onde a devassa da vida privada foi tremenda. De resto, ele já não vive no seu apartamento, porque ficou muito afetado. Vive num hotel e é por esse motivo que exigimos uma indemnização de 5 mil euros por danos morais", rematou o advogado do holandês.