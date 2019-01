Van Bronckhorst deixa o Feyenoord no final da temporada

Giovanni van Bronckhorst anunciou esta quinta-feira que não vai renovar pelo Feyenoord, pelo que vai deixar o comando técnico do clube de Roterdão no final da temporada. "Pensei muito sobre a minha vontade de continuar por mais uma época ou mesmo por mais anos. Mas segui sempre o meu instinto ao longo da minha carreira e sento que não devo continuar. Foi uma decisão muito difícil porque o Feyenoord está no meu coração", disse.O treinador e antigo internacional holandês, de 43 anos, jogou no Feyenoord entre 1994 e 1998 e foi mesmo em Roterdão que pendurou as botas, já que fez uma segunda passagem entre 2007 e 2010. Como treinador, fez história ao vencer o campeonato em 2017, quebrando um jejum do clube que durava desde 1999.Van Bronckhorst venceu ainda duas Taças da Holanda. Na presente temporada, o Feyenoord ocupa o 3º lugar, a 11 pontos do Ajax e a 13 do líder PSV.