Van der Meyde e a bofetada que levou de Ibrahimovic: «Beijei-o na boca»

É sabido que os autocarros dos clubes são, muitas vezes, palcos de grandes festas, como celebrações de títulos ou festejos relativos a vitórias em partidas importantes. E que o diga Andy van der Meyde, antigo internacional holandês, que partilhou o balneário no Ajax com Zlatan Ibrahimovic e contou um episódio que viveu com o sueco... que o esbofeteou durante uma viagem.





"Quando estávamos no Ajax, sentava-me sempre ao lado de Zlatan no autocarro", começou por lembrar, bem-humorado, ao programa de televisão 'VTBL'. "Uma vez, enquanto ele estava a dormir, dei-lhe um beijo na boca. A reação dele foi instantânea: segundo depois, recebi logo um par de bofetadas", rematou, bem-humorado.