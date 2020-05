Van der Sar: «Zidane chegava aos treinos num Fiat; os outros iam de Ferrari...»

Edwin van der Sar, atual dirigente do Ajax, jogou com Zidane na Juventus, entre 1999 e 2001, e contou que o francês se distinguia não só pelo talento mas também pela simplicidade. Em entrevista ao 'Ziggo Sport', o holandês revelou um dos episódios que mais o marcaram em Turim.





"Ele não era muito falador. Na verdade, era difícil comunicar com ele, pois não falava muito bem inglês e apenas se expressava em francês ou italiano. Mas a forma como ele tratava a bola... Lembro-me que um dia chegou ao treino num Fiat, de jeans, e uma camisola branca da Adidas. Os outros jogadores chegavam de Ferrari e vestiam Dolce & Gabbana ou Versace...", recordou Van de Sar.Na mesma entrevista, o antigo guardião falou da década de 90, no Ajax. "Van Gaal fez com que os jogadores evoluíssem muito. Nunca vi ninguém tão bem preparado taticamente. O auge foi em 1995 [com a conquista da Liga dos Campeões], mas não houve sequência no ano seguinte. A Lei Bosman acabou com a equipa", considerou o holandês, falando da festa que se seguiu."Havia 100.000 pessoas na rua. Ficámos surpresos. Foi a melhor que já vivi, mas mal consigo me lembrar do que aconteceu...", afirmou, bem-disposto.