Van der Vaart e a crise do Ajax: «É uma equipa de m…. com jogadores de m….»

O Ajax está a passar por um momento delicado. O clube écom apenas cinco pontos em nove jogos. Van der Vaart, antigo jogador do emblema, não poupou nas palavras na hora de criticar."Digo o que vejo. É uma equipa de merda com jogadores de merda. Com 115 milhões de euros investidos em transferências é preciso ser campeão. Há jogadores que não conseguem manter-se em campo", referiu durante um programa de entrevistas no ‘Studio Voetbal’.Recorde-se que o médio internacional holandês passou pelo Ajax entre 1999 e 2005.