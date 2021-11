Van Gaal elogia Portugal e fala em "paraíso": «Não discutem se devem ou não usar máscara»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O aumento de casos de Covid-19 vai levar a Holanda a um confinamento parcial nas próximas três semanas e as medidas implicam que os eventos desportivos voltem a realizar-se sem público nas bancadas. A situação crítica no país foi tema na conferência de Van Gaal, na antevisão ao confronto com Montenegro, e o selecionador deu como exemplo Portugal, onde tem casa.





"Os portugueses não discutem se devem ou não usar máscara. Existem regras e elas são aplicadas. Os holandeses acham que sabem mais. Mas não vamos falar de política. Todos os países gostariam de ter uma taxa de vacinação elevada e Portugal conseguiu. Eu moro naquele paraíso", vincou, lamentando a ausência de público no último jogo, com a Noruega. "É triste!".