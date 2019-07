Van Gaal 'utiliza' Figo para visar Ribéry

Em entrevista à 'France Football', Louis Van Gaal passou em revista vários episódios da sua carreira, falou de sucessos e fracassos, mas também de uma alegada incapacidade de orientar estrelas. Ora, na hora de abordar essa última afirmação, o holandês de 67 anos visou diretamente Franck Ribéry, numa passagem da conversa na qual, em sentido inverso, elogiou Luís Figo e Frank Rijkaard.





"Muitos dos teus colegas escrevem que não fui capaz de comandar jogadores já firmados e maduros. Isso está errado. Tudo dependia se o jogador em causa queria ou não fazer parte da equipa e se estava disposto a entrar na estrutura coletiva que estava a formar. Treinei o Figo e o Rijkaard quando já estavam nos seus trintas. Aos 34 anos, Rijkaard estava aberto às minhas ideias. Não usou o seu estatuto para benefício pessoal, mas sim do coletivo. Esses jogadores são muito mais úteis do que as chamadas estrelas. O Figo era a minha estrela. O Ribery não. Pensava demasiado nele mesmo do que na equipa", atirou o técnico, que comandou o francês no Bayern Munique entre 2009 e 2011.