Van Ginkel lembra drama das lesões: «Só queria saber se podia andar novamente»

Quando em 2018, no final da temporada 17/18, Marco van Ginkel sofreu uma grave lesão no ligamento anterior cruzado longe estaria de imaginar a longa travessia no deserto que enfrentaria. O problema era grave e obrigou a uma operação, mas complicações dessa intervenção fizeram-no atravessar um longo período de ausência que quase chegou aos 1000 dias (entre o último jogo e o regresso, em janeiro, passaram 983 dias). Tudo por causa de uma infeção, que o fez ser novamente operado por três vezes em seis dias, antes de passar três meses a antibióticos, num período no qual ainda foi operado por outras três ocasiões.





No meio disto tudo, mais do que voltar jogar, algo que conseguiu mesmo fazer, quando entrou nos instantes finais do PSV-AZ a 13 de janeiro, o antigo jogador do Chelsea só tinha uma coisa na sua cabeça. Saber se podia ou não voltar a andar. Jogar futebol naquela fase era secundário. "O perigo estava lá, podia mesmo perder a minha carreira. Especialmente depois da primeira semana com a infeção, pois não sabiam o que aquilo estava a provocar nas minhas articulações. Depois de uns três meses reagi bem, mas sabia que iria ser duro, duro para voltar ao topo, voltar e jogar, fosse pelo PSV, Chelsea ou por outro clube qualquer. Naquele momento importava-me mais saber se podia andar novamente. O futebol não importava", assumiu o médio, ao Goal."A infeção que surgiu depois da operação 'matou' o joelho. Por isso é que tudo demorou tanto tempo, pois danificou o joelho e o cruzado e tive de ser operado novamente. Foi uma fase muito complicada. Disseram-me que este tipo de coisas pode acontecer, mas apenas numa a cada 200 pessoas operadas. É muito improvável aconteceu, mas aconteceu. Fui um deles e foi muito mau. Se for uma infeção normal, com antibióticos ficas bem, mas a minha foi muito má e estive a antibióticos por três meses. Tiveram de limpar o meu joelho umas três vezes... Não posso negar que foram dias difíceis", confessou Van Ginkel, que aos 28 anos cumpre os últimos meses do contrato que assinou com o Chelsea entre 2013.A recuperação foi longa, deu bastante trabalho, mas Van Ginkel pelo meio teve também tempo (e cabeça) para fazer a sua vida andar para a frente. Investiu no ramo imobiliário, casou-se com a sua namorada de sempre, com quem há cerca de um mês celebrou uma das suas maiores vitórias. O regresso aos relvados, num jogo em que o PSV... perdeu. "Senti como se fosse a minha estreia. Perdemos o jogo, mas eu celebrei com a minha família. Senti que foi um passo importante para mim", referiu o médio, que nesse duelo disputou cerca de dez minutos.De lá para cá foi utilizado de forma pontual em mais duas partidas, numa gestão feita com pinças do técnico Roger Schmidt. Para o futuro, com contrato até final da época com o Chelsea (o clube que o cedeu ao PSV), Van Ginkel assume que nada sabe, mas por agora só tem uma coisa em mente. "Se puder voltar ao meu nível, sei as minhas qualidades, mas vou só focar-me no PSV e em mim mesmo. Quero ter mais minutos nos próximos jogos. A mentalidade que tenho de ter é a mesma que tive quando trabalhei para voltar. Melhorar a cada dia e foi isso que consegui. Se não o fizeres nunca poderás voltar de uma grave lesão como esta. Estou apenas feliz por ter voltado a ser futebolista", concluiu.