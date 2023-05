Van Nistelrooy apresenta a demissão no PSV por falta de apoio do clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ruud van Nistelrooy apresentou esta quarta-feira a demissão junto da direção do PSV. A informação foi hoje confirmada pelo próprio clube, em comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais, onde afirmam que o treinador terá assumido sentir falta de apoio da direção.

"O treinador da equipa principal Ruud van Nistelrooy anunciou na manhã desta quarta-feira que vai deixar o PSV. Após as várias discussões internas que aconteceram nas últimas semanas, deu-se uma reunião na tarde de terça-feira [ontem] entre o quatro de diretores e Van Nistelrooy. Ficou decidido manter o foco para o jogo do próximo domingo, frente ao AZ, e continuarmos a falar depois da temporada estar terminada", começa por ler-se no comunicado divulgado.

"Van Nistelrooy informou esta manhã que na sua opinião não existia apoio suficiente do clube para continuar. Ele imediatamente explicou isto aos jogadores e ao staff técnico. Este domingo, a pedido da direção Fred Rutten assumirá internamente o cargo de treinador principal", continuam, antes de agradecerem ao técnico pelos dois troféus conquistados: "O PSV lamenta a decisão de Ruud van Nistelrooy e está-lhe grato pela conquista da Johan Cruyff Scale [Supertaça] e TOTO KNVB Cup [Taça da Holanda] esta temporada e esperamos ainda terminar o ano no segundo lugar."

Recorde-se que Ruud van Nistelrooy estreou-se esta temporada como treinador principal, depois de ter orientado equipas dos escalões de formação do PSV, assumindo o lugar deixado de vago pelo alemão Roger Schmidt, que no último verão rumou ao Benfica.