Van Nistelrooy diz adeus ao PSV em mensagem emocionada: «Clube ficará para sempre no meu coração»

Ruud van Nistelrooy deixou esta sexta-feira uma mensagem de despedida ao PSV, clube com o qual coloca um ponto final numa ligação que durava há 10 anos, desde os escalões de formação até à equipa principal masculina, com quem recentemente celebrou a conquista da Taça da Holanda.

"10 anos PSV, que caminhada maravilhosa! Pude ajudar jovens jogadores juntamente com grandes colegas, na Academia, para que pudessem dar o passo para o Jong PSV, PSV (I) ou para o futebol profissional noutro clube. Inúmeros jogadores que agora observo com orgulho no futebol profissional, da KKD, Eredivisie, PSV I e grandes campeonatos da Europa", começou por escrever, através da sua página oficial no Twitter.

"Durante cinco anos ganhei experiência como treinador-adjunto, enquanto tirava os meus diplomas. Seguiram-se três anos como treinador principal, primeiro no Jong PSV e depois da equipa principal. Conquistei prémios por este clube maravilhoso e com grandes adeptos. Obrigado pelo vosso apoio inabalável em todos os lugares a que nos deslocámos. O PSV ficará para sempre no meu coração, irei apoiar o clube e a equipa sempre", acrescentou.