Van Nistelrooy e Stekelenburg 'reforçam' equipa técnica da Holanda

A Holanda vai reforçar a equipa técnica da seleção principal de futebol com os ex-internacionais Ruud van Nistelrooy e Maarten Stekelenburg, informou esta terça-feira a Federação (KNVB).

"Stekelenburg, de 47 anos, assumirá imediatamente as funções de adjunto do selecionador Ronald Koeman", indicou o organismo em relação à contratação do antigo guarda-redes, que conta com 58 internacionalizações.

Já Ruud van Nistelrooy, com 70 jogos pela seleção, deverá assumir funções mais próximo do Europeu de 2020, competição em que a Holanda integra o grupo C, com a Ucrânia, a Áustria, e uma seleção proveniente do 'play off'.

Nistelrooy encontra-se atualmente à frente dos sub-19 do PSV Eindhoven, clube que lhe deu autorização para aceitar uma "segunda ocupação temporária".