Van Persie: «Clarence sou um grande fã... mas pode ajudar-me a ter a camisola de Ronaldo?»

Há momentos que não esquecemos e o antigo avançado holandês Robin van Persie recorda um em especial: porque foi com o seu ídolo Ronaldo e ainda uma mãozinha de Clarence Seedorf.





Ao canal BT Sport, onde é comentador, Van Persie mostrou parte da sua coleção de camisolas, com especial destaque para a do brasileiro."É uma história engraçada. Jogamos contra o Inter de Milão, em San Siro. E depois do jogo, eu foi ter com o Clarence Seedorf para lhe pedir ajuda para ter a camisola de Ronaldo, mas o Clarence achou que eu queria a camisola dele e já estava a fazer o movimento para a tirar... e eu tive de lhe dizer: 'Clarence, desculpe, sou um grande fã seu... mas pode ajudar-me com a camisola de Ronaldo?'", recordou Van Persie, que terminou a carreira na época passada ao serviço do Feyenoord, o seu clube de formação, depois de passagens por Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe.Van Persie recorda que anos mais tarde voltou a contar com a ajuda de um outro companheiro de equipa para conseguir o autógrafo:"Anos depois, quando joguei com o André Santos [Arsenal entre 2011 e 2012], ele sabia que eu era um grande fã de Ronaldo. Um dia, disse-me: 'Ronaldo está em Londres. Vamos jantar juntos'"."Na altura a camisola já estava emoldurada, mas não tinha a assinatura. Levei-a assim mesmo e por isso a assinatura está no vidro", explicou Van Persie.