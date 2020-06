Van Persie critica David Luiz: «É vulnerável»

Robin Van Persie criticou abertamente a desempenho do central brasileiro David Luiz. "Se eu jogasse contra ele, iria fazer-lhe bullying, contacto físico e tentar provocá-lo porque é vulnerável", disse o ex-jogador do Arsenal num programa da BT Sports, na antevisão do Sheffield United-Arsenal a contar para a FA Cup (1-2).





"Ele tem todas as capacidades: é confiante, sabe passar, driblar e defender, mas simplesmente comete demasiados erros que facilitam a vida ao adversário", continuou o antigo internacional holandês, que se retirou o ano passado do mundo do futebol.Van Persie condenou também a decisão dos responsáveis dos gunners de prolongarem o contrato de David Luiz: "Se tivesse 24 ou 25 anos podiam dizer que era um potencial jogador de classe mundial... mas tem 33."