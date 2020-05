Van Persie e o dia em que levou uma chapada de Van Gaal: «Fiquei em choque!»

No Campeonato do Mundo de 2014, realizado no Brasil, a Holanda defrontou a Costa Rica nos quartos-de-final. Após um nulo no tempo regulamentar, o jogo foi para prolongamento e depois acabou por ser resolvido nos penáltis. No livro 'LVG - O técnico e a Pessoa Total', uma biografia sobre o treinador Louis Van Gaal, o avançado Robie Van Persie contou que levou uma chapada do antigo treinador por se ter recusado a ser substituído no prolongamento, mesmo com cãibras.





"Quando o prolongamento terminou e nos juntámos perto da linha lateral, ele chegou perto de mim e deu-me uma chapada. Bang! Deu-me uma chapada de mão aberta e disse, com raiva: 'Nunca mais faças isso outra vez'. Fiquei em choque. Disse-me para eu continuar em campo e garantir que marcava o penálti", revelou Van Persie.Apesar dos gritos de Van Gaal e das dores nas pernas, Van Persie rejeitou sair de campo porque queria estar presente nos penáltis. O avançado foi o primeiro jogador da Holanda a bater e marcou golo. Aquele dia ficou marcado ainda por uma substituição de Van Gaal, que lançou Tim Krul somente para participar na decisão. E correu bem, com Krul a defender dois penáltis na vitória por 4-3.A Holanda chegaria até a disputa do terceiro lugar no Mundial de 2014, depois de ser eliminada nas meias-finais pela Argentina. O último jogo foi contra o Brasil, que vinha de uma derrota por 7-1 contra a Alemanha. A seleção de Van Gaal e Van Persie despediu-se com uma vitória por 3-0. O atacante, na altura no Manchester United, terminou a competição com quatro golos. O primeiro, de cabeça, contra a Espanha, foi memorável.