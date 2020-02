Van Wolfswinkel apto para jogar depois de longa paragem devido a um aneurisma

O Basileia anunciou esta quinta-feira que o ex-avançado do Sporting Ricky van Wolfswinkel está apto para voltar à competição depois de ter sido forçado a parar em agosto de 2019, quando lhe foi diagnosticado um aneurisma cerebral.

O clube suíço deu as boas vindas no respetivo site ao avançado holandês e recorda a intervenção cirúrgica a que foi sujeito em finais de agosto por causa do aneurisma, obrigando a uma paragem competitiva de muitos meses.

Lembra ainda a boa notícia que constituiu o regresso do jogador aos treinos em dezembro do ano passado, embora com um programa específico e limitações a cumprir, nomeadamente disputas de bola de cabeça ou envolvimento em lances de choque.

"Os médicos confirmaram que o plano de recuperação e a terapia seguida foram as mais adequadas para que Ricky van Wolfswinkel possa estar de volta aos treinos sem limitações e à competição. Bem-vindo de volta Ricky", pode ler-se na nota publicada pelo clube suíço na sua página na internet.

O aneurisma cerebral de Van Wolfswinkel, de 30 anos, foi descoberto na sequência de exames realizados após o holandês ter sofrido uma concussão num jogo da fase de qualificação para a Liga dos Campeões.

Ricky van Wolfswinkel, que joga no Basileia desde 2017, representou o Sporting nas temporadas 2011/12 e 2012/13, tendo disputado 88 partidas e marcado 45 golos com a camisola leonina.