O Vancouver Whitecaps venceu Taça do Canadá com toque português pelo segundo ano consecutivo, após vencer o Montreal Impact por 2-1. Ryan Gauld, escocês que representou Sporting, V. Setúbal, Aves e Farense marcou um dos golos, num jogo que contou ainda com Luís Martins, lateral formado no Benfica.Na estrutura do Vancouver Whitecaps está Kevin Antunes, luso-canadiano, que ocupa o cargo de olheiro.