Vandalismo, detenções e interrupção por arremesso de garrafas de vidro: Rangers-Celtic teve de tudo

The start to the second-half at Ibrox was delayed due to a glass bottle being thrown onto the pitch pic.twitter.com/cffhNf6p1u — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) April 3, 2022

Rangers e Celtic entraram este domingo em campo naquele que é considerado o maior clássico do futebol escocês. O encontro, a contar para a 32.ª jornada do Premiership, teve de tudo um pouco, desde detenções por vandalismo à interrupção do encontro devido a arremesso de garrafas de vidro para o interior do relvado no Ibrox Stadium.De acordo com a imprensa escocesa, que cita um comunicado da polícia local, foram detidos três homens, com idades entre os 18 e os 25 anos, devido a atos de "vandalismo no Ibrox Stadium", que hoje deu palco ao Old Firm, onde o português Jota assistiu no relvado ao triunfo da sua equipa por 2-1. A mesma fonte acrescentou ainda que os três indivíduos tentaram invadir o relvado do estádio e provocar danos no interior da estrutura do arquirrival.Foi sob um ambiente hostil que o encontro decorreu este domingo e tudo piorou quando o Celtic saltou para a frente do marcador, com um golo do defesa Cameron Carter-Vickers aos 43 minutos, depois de o Rangers ter entrado praticamente em vantagem - Aaron Ramsey foi o autor do golo que adiantou os anfitriões, logo aos 3 minutos, com Tom Rogic a responder quatro minutos depois com o 1-1. Isto porque o arremesso de uma garrafa de vidro para o interior da grande área onde estava Joe Hart, durante o intervalo, levou à interrupção do encontro, atrasando o começo da segunda parte "por vários minutos".