Vargas, ex-Feirense, elogiado pela equipa técnica do Chelsea após vitória do Charlotte FC

O Charlotte FC fez história na madrugada de quinta-feira, ao bater o Chelsea nos penáltis, após o empate a um golo no tempo regulamentar. A vitória aconteceu já com Kerwin Vargas em campo, sendo que o avançado colombiano, ex-Feirense, até esteve em evidência.Entrado no segundo tempo, o jovem, que saiu de Portugal em maio, criou dificuldades à defensiva inglesa, mostrando predicados que levaram a equipa técnica do Chelsea a dar-lhe os parabéns no final da partida.Vargas, de resto, teve também a oportunidade de trocar de camisola com Chalobah, num momento que ficou registado em fotografia.