Vários jogos da Champions da Ásia novamente adiados

Alguns jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões asiática voltaram a ser adiados devido às atuais restrições existentes nas viagens entre os países, por causa da pandemia da Covid-19, anunciou esta quinta-feira a organização.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) optou por adiar novamente os jogos que iriam decorrer em abril e maio na zona este do continente, encontros esses que inicialmente estavam marcados para serem disputados em fevereiro.

Os jogos estão agendados para decorrer na Arábia Saudita, que vai receber três grupos, nos Emirados Árabes Unidos, que terá um, e na Índia, que também irá ficar 'responsável' por um grupo.

Os encontros da zona oeste asiática vão ser disputados na Tailândia, que receberá três grupos, enquanto os restantes dois ainda não foram decididos.

Esta temporada, a Champions asiática foi ampliada de 32 para 40 equipas, com os sul-coreanos do Ulsan Hyundai a defenderem o título conquistado. Também por causa da pandemia da covid-19, a última edição da prova foi totalmente disputada no Qatar.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.