Vasco da Gama, de Sá Pinto, defronta o Caracas na Taça Sul-Americana

O Vasco da Gama, equipa treinada pelo português Ricardo Sá Pinto, vai defrontar os venezuelanos do Caracas na segunda fase da Taça Sul-Americana de futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Luque, no Paraguai.

Na primeira mão, agendada para terça-feira, o Vasco recebe o Caracas no Rio de Janeiro, enquanto o segundo duelo vai decorrer a 3 de novembro, na Venezuela.

Na última temporada, o Vasco da Gama terminou a liga brasileira no 12.º posto, mas esta época está a lutar pela manutenção, estando para já no 16.º lugar com 18 pontos, dois acima da zona de despromoção, com 16 jornadas disputadas.

Sá Pinto chegou ao comando da equipa brasileira na semana passada e até agora disputou apenas um jogo, tendo perdido em casa com o Corinthians (2-1).

Por seu lado, o Caracas ainda não fez qualquer jogo no campeonato venezuelano e caiu para Taça Sul-Americana depois de ter sido eliminado na fase de grupos da Libertadores.

O vencedor desta eliminatória vai encontrar o Defensa y Justicia, da Argentina, ou o Sportivo Luqueno, do Paraguai.