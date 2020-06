Vasco Évora é o novo treinador de guarda-redes do Sepahan do Irão

Vasco Évora, de 41 anos, é o novo treinador de guarda-redes do Sepahan do Irão onde vai encontrar o treinador-adjunto português, Miguel Teixeira. Évora já trabalhou na seleção do Burkina Faso e em Portugal esteve ao serviço de clubes como o Arouca, Belenenses ou Sporting B.





O clube iraniano aposta nos técnicos portugueses, pois Vasco Évora vai para substituir Rui Tavares, igualmente de 41 anos, que estava no Sepahan há duas temporadas.