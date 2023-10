Vega castigado por levar mulheres para concentração: Companheira defende-o com unhas e dentes

Alexis Vega e Cristian Calderón foram afastados dos trabalhos do Chivas, depois de terem sido apanhados pelos responsáveis do clube mexicano a introduzir mulheres no hotel onde decorria a concentração da equipa, visando o duelo com o Toluca.

O clube emitiu um comunicado a garantir que ambos se mostraram arrependidos e pediram desculpa pelo sucedido, encontrando-se agora afastados dos trabalhos da equipa principal.

De forma surpreendente, a mulher do jogador reagiu nas redes sociais com agressividade, criticando a decisão do clube.



"Desde quando crucificam um futebolista por má conduta fora de campo, quando não o fazem com um político, um violador ou um assassino. É incrível a falta de educação e valores. Desde quando o humano se tornou desumano?", registou Paula González.