Vem aí mais uma revolução: UEFA estuda mudar Supertaça Europeia e criar nova competição

Depois de já ter anunciado mudanças profundas na Liga dos Campeões a partir de 2024/25 , a UEFA prepara-se agora para mudar também no formato da Supertaça Europeia e criar uma nova competição, que servirá de lançamento da temporada a nível europeu. Segundo o 'L'Equipe', a Supertaça Europeia vai passar a ser disputada entre os vencedores da Liga Europeia e Conference League da temporada anterior, ao passo que a nova competição, ainda sem nome, irá juntar o vencedor da Liga dos Campeões do ano anterior e ainda outras três equipas.De acordo com a mesma informação, a ideia é que esta competição, uma espécie de torneio de abertura da temporada, seja disputada num formato de Final Four e os Estados Unidos devem ser o palco da edição inaugural. Quanto às outras três equipas, para lá do vencedor da Champions, não está definido o processo de seleção, mas o 'L'Equipe' aponta às "três equipas mais fortes".Por agora, esta possível nova competição não passa de uma ideia, mas o jornal francês refere é algo que agrada tanto clubes e Comité de Competições da UEFA.