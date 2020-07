Verón revolucionou o Estudiantes: 80% dos jovens abandonavam a escola, agora todos estudam

Juan Sebastián Verón, antiga lenda do futebol argentino, que brilhou ao serviço de Manchester United e Inter Milão, é atualmente o presidente do Estudiantes de La Plata, emblema da sua cidade natal. Desde que chegou à presidência, o antigo médio conseguiu reduzir a percentagem de abandono escolar entre os jovens jogadores do clube de 80% para 0%.





"Não temos apenas atenção ao aspecto físico dos jovens futebolistas, mas também à parte intelectual. Vão ficar muitos miúdos pelo caminho [no sonho de serem jogadores]. Mais agora com a pandemia. Há muitos que começam o percurso futebolístico, mas nunca chegam a triunfar. O mundo deles acaba quando acaba o futebol e não pode ser assim. Nós utilizamos o futebol como um veículo para a vida. No caso dos nossos jovens estudantes, conseguimos passar de uma percentagem de 80% de abandono escolar para 0%. Modificar os horários a que terminam os estudos é o mais importante. Através do futebol, damos-lhes a possibilidade que terminem os estudos e fazerem uma carreira. O futebol tem de ser encarado como uma ajuda complementar. Assim, têm várias possibilidades de triunfar na vida e não apenas através do desporto", afirmou, durante o World Football Summit.