Verratti e a vida noturna em Paris: «Não ia ficar em casa todos os dias»

Verratti esteve onze anos ao serviço do PSG, mas decidiu mudar de ares neste mercado de transferências e. O médio italiano confessou que, durante o tempo que esteve a viver em Paris, gostava de se divertir à noite."É a minha maneira de ser. Para mim, o futebol sempre foi um jogo. Depois disso, tenho uma vida. Gostava de ir a restaurantes e beber um copo de vinho quando não havia treino", começou por explicar em entrevista ao 'L’Équipe'. "Alguns jogadores escondem-se, mas eu sempre assumi as minhas responsabilidades, tanto na vida como em campo. Acho que as pessoas gostam de mim também um pouco por isso: veem que sou normal. Não vou ficar em casa todos os dias", continuou.Verratti garantiu que as saídas noturnas não afetavam o desempenho em campo: "Sempre fui muito profissional. Em 11 anos de carreira nunca me atrasei um minuto para os treinos".Na mesma entrevista ao jornal francês, Verratti foi ainda questionado sobre a saída do PSG depois da chegada de Luis Enrique: "No início da época, tive uma reunião com o treinador e ele disse-me que eu não fazia parte dos seus planos. É um grande treinador e até está a fazer coisas boas no PSG. Não vi isso como uma decisão pessoal. Não tenho nada contra ele. Às vezes há mudanças e isso também é bom".Em relação à mudança para o Qatar, o italiano confessou: "É certo que o nível não é o mesmo, mas também estou a desfrutar de outras coisas: ajudar a liga a crescer e aconselhar os meus colegas de equipa".