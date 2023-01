'Vice' do Fenerbahçe: «Parabéns a Jorge Jesus, conseguimos vencer mesmo com estes árbitros»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fenerbahçe de Jorge Jesus venceu (2-1) esta segunda-feira na casa do último classificado Umraniyespor num encontro cheio de polémica. No final da partida, Erol Bilecik, vice-presidente do Fenerbahçe falou à comunicação social, onde aproveitou para dar os parabéns ao treinador português pelo triunfo em circunstâncias adversas.

"Conseguimos vencer mesmo com estes árbitros. Parabéns a Jorge Jesus. Temos muito para dizer. Vamos realizar uma conferência de imprensa na terça-feira. O comportamento e atitude que o árbitro teve durante os 90 minutos não é aceitável", disse o dirigente do Fenerbahçe em declarações aos meios de comunicação turcos logo após o final do jogo em Istambul.