Víctor Fernández e a dor com a saída do Real Madrid: «Ninguém me soube dar uma explicação»

Víctor Fernandez revelou em entrevista ao programa 'El Transistor' que guarda mágoa pela forma como foi dispensado do Real Madrid do cargo de coordenador do futebol jovem. O treinador espanhol, atualmente no Saragoça e que conta com uma passagem pelo futebol português (FC Porto), disse que não recebeu nenhuma explicação clara como justificação para não continuar ao serviço dos merengues."Pensava que a minha passagem pelo Real Madrid ia ser definitiva, pensei mesmo que acabaria ali a carreira. Foi uma experiência extraordinária, levantava-me às oito da manhã e deitava-me às dez da noite, via tudo dos escalões de formação. Assinei por dois anos, mas pensava que iria estar quatro ou cinco, era o que merecia. Não sei o que se passou, ninguém me soube dar uma explicação, apesar de ter dado a vida pelo meu trabalho", confessou Víctor Fernandez, sem deixar de aproveitar para apontar o dedo a José Ángel Sánchez, diretor geral do futebol blanco."O José Ángel Sánchez é uma pessoa muito inteligente e sabe mover-se neste mundo. Tivemos uma reunião algo vaga e não me deu uma argumentação clara. Disse-me simplesmente que não iria continuar, porque voltaria o Raúl e não sabiam onde colocá-lo no organigrama do clube", explicou o treinador espanhol.