Vídeo de rapaz menor apanhado a fumar durante jogo de futebol torna-se viral

Fenerbahçe ve Bursaspor'un çocuklar için düzenledigi maçtaki görüntüye bak ahdsahjadshjajhajh pic.twitter.com/2WPsqTpLrU — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019

O vídeo de um rapaz a fumar durante um jogo do campeonato turco de futebol está a tornar-se viral. Durante uma panorâmica pelas bancadas, o operador de imagem capta durante breves instantes um menor a fumar descontraidamente.O jovem estava a assistir ao encontro entre Fenerbahçe e Bursaspor no Timsah Arena in Bursa, na Turquia.