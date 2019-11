Vieirinha bisa e evita derrota do PAOK

O internacional português Vieirinha marcou este domingo os dois golos do PAOK no empate 2-2 com o Panathinaikos, o segundo aos 90+11 minutos, e evitou a primeira derrota da equipa orientada por Abel Ferreira na Liga grega.





Na partida da nona jornada, o norueguês Ghayas Zahid colocou o conjunto de Atenas em vantagem, aos 44 minutos, só que o extremo luso, que tinha sido lançado ao intervalo, para o lugar de Dimitrios Limnios, repôs a igualdade, aos 65'. O italiano Federico Macheda, que passou pelo Manchester United, deu nova vantagem ao Panathinaikos, aos 87 minutos, e quando tudo apontava para o triunfo dos visitantes, Vieirinha salvou um ponto para a formação de Salónica, convertendo uma grande penalidade, aos 90+11'.O PAOK, que continua sem perder no campeonato, mantém-se no segundo lugar, com 21 pontos, menos dois do que o líder Olympiacos, comandado por Pedro Martins, que no sábado também cedeu uma igualdade (0-0), no terreno do Xanthi. Já o Panathinaikos segue na 10.ª posição, com apenas nove pontos.