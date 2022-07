Vieirinha e Boto confrontados pelos adeptos do PAOK após derrota na Conference League

Vieirinha e José Boto, capitão e diretor desportivo do PAOK, respetivamente, foram confrontados pelos fãs do clube de Salónica na sequência da eliminação na 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência aos pés do Levski Sofia. De acordo com a imprensa helénica, os adeptos ficaram furiosos com o desfecho da jornada e tiveram uma conversa na zona de escritórios do estádio Toumbas com o treinador (Razvan Lucescu), os capitães (Vieirinha e Ingason) e os responsáveis pelo futebol (José Boto e Christos Karypidis). Na longa conversa que terminou por volta da meia-noite, os fãs do PAOK mostraram-se bastante críticos em relação à imagem deixada pela equipa e pediram mais paixão aos jogadores. Segundo o 'Sport24', José Boto não equaciona demitir-se do cargo de diretor desportivo apesar da contestação.

O golo de Tiago Dantas só valeu o empate (1-1) ao PAOK, que fora derrotado (0-2) em Sofia pelo Levski na 1ª mão. O clube grego sofreu, claro, um revés desportivo e financeiro. Entre prémios, direitos de TV e bilhetes vendidos, o PAOK encaixara 10M€, em 2021/22, por ter atingido os quartos de final da Liga Conferência.