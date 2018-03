Vieirinha reagiu à polémica instaurada no futebol grego resultante da entrada em campo armado do presidente do PAOK Salónica, Ivan Savvidis . "É dificíl estarmos juntos... quando as coisas correm mal, quando o mal está a acontecer...#somosPAOK #somosfamília, contra tudo e contra todos", publicou o internacional português no Instagram. O governo grego anunciou a suspensão do campeonato , depois de no domingo o presidente do PAOK Salónica ter invadido armado o relvado durante um jogo entre o seu clube e o AEK de Atenas."Decidimos suspender o campeonato", afirmou o secretário de Estado do Desporto, Giorgos Vasiliadis, depois de uma reunião de emergência, acrescentando que a competição só será retomada "assim que esteja em vigor um novo quadro, acordado com todos".Giorgos Vasiliadis explicou que o governo está em contacto com a UEFA, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.