Vietname: Pho Hien do português Mauro Jerónimo mantém-se na luta pelo título

O Pho Hien, orientado pelo português Mauro Jerónimo, mantém-se na luta pelo título do segundo escalão do futebol do Vietname. A formação de Lien Nghia foi a casa do Phú Thô e venceu por 3-0, em jogo da 19ª jornada do campeonato daquele país.Desta forma, após aquela que foi a quarta vitória em cinco encontros, a formação do técnico de 35 anos mantém-se com aspirações ao título e à subida."Esta é a terceira vitória fora nos últimos quatro jogos. A equipa do PhuThô tem muita qualidade no jogo ofensivo. Conseguimos criar muitas oportunidades,mas só no final do encontro é que concretizamos", frisou Mauro Jerónimo após o final da partida.O Pho Hien conta 35 pontos em 19 jornadas, no segundo lugar, estando a apenas um ponto do líder Sanna Khanh Hoa, que tem menos um encontro disputado. Faltam três jornadas para findar a prova no Vietname.