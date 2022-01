Vietname: Português André Vieira assina pelo Sai Gon FC

O Sai Gon FC anunciou esta segunda-feira a contratação do futebolista português André Vieira. O médio, de 29 anos, tem a primeira experiência na carreira fora do país-natal e assinou um contrato de um ano com o emblema de Ho Chi Minh que atua na primeira divisão do Vietname.Recorde-se que André Vieira era um jogador livre desde que findou contrato com o Varzim em junho último. Em Portugal, o jogador luso conta ainda passagens por Faro e Benfica, Farense, Moncarapachense, Ferreiras e Operário Lagoa.A época do Sai Gon FC arranca a 18 de fevereiro, com a estreia no campeonato diante do Da Nang.