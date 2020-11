Villarreal bate Getafe e é líder provisório em Espanha

O Villarreal ascendeu este domingo provisoriamente à liderança da Liga espanhola, ao vencer fora o Getafe por 3-1, no primeiro encontro do dia da 9.ª jornada da prova.

Paco Alcácer, aos 11 minutos, para o seu quinto golo na competição, Manu Trigueros, aos 17, e Gerard Moreno, aos 62, marcaram para os forasteiros, enquanto o uruguaio Mauro Arambarri apontou o tento dos locais, aos 16.

Com este resultado, o Villarreal passou a contar 18 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid (4-0 ao Cadiz, no sábado, com mais dois golos de João Félix), e a Real Sociedad, que recebe hoje o Granada.