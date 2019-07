Villas-Boas derrota Paulo Sousa (2-1)

O Marselha, orientado por André Villas-Boas, venceu o Bordéus, comandado por Paulo Sousa, em jogo particular nos EUA, por 2-1.





O Bordéus até começou melhor e colocou-se em vantagem no marcador ao minuto 40, com um golo de Pablo, defesa brasileiro. Mas, na 2.ª parte, surgiu Dimitri Payet, médio de 32 anos, que com um bis (52' e 58') deu a volta ao resultado e garantiu a vitória para a equipa de Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto.