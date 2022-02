Villas-Boas: «Estou interessado em treinar uma seleção, mas este mercado é mais fechado»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Zenit (@zenit_spb)

Aproveitando a presença do Zenit no Algarve, onde a equipa prepara o regresso à competição, André Villas-Boas visitou essa formação russa que orientou durante três temporadas, entre 2013 e 2016, reencontrando velhos conhecidos e falando, depois, dos seus planos para o futuro."Ainda aguardo pela oportunidade de voltar a treinar. Sempre disse que não quero ter uma longa carreira de treinador. Já tenho 12 anos cumpridos e gostaria que fossem 15. Restam-me três anos. Agora estou mais interessado em treinar uma seleção nacional, mas este mercado é mais fechado e torna-se mais difícil de encontrar uma oportunidade. Recebi muitas propostas de vários clubes, mas rejeitei todas porque quero trabalhar com uma seleção. Gostaria de estar no Mundial do Qatar, mas é difícil porque as seleções já estão mais ou menos formadas, até no que diz respeito às equipas técnicas", afirmou o treinador português em declarações ao portal russo 'Championat'.André Villas-Boas também falou de Sergei Semak, que foi seu adjunto no Zenit e, agora, é o treinador principal dessa equipa russa. "Claro que mantemos o contacto, até porque, além de termos trabalhado juntos, também somos bons amigos. Ele sempre foi um assistente muito dedicado e isso sempre me fascinou. Com ele, o Zenit tem praticado um futebol fantástico", elogiou.Confrontado sobre a possibilidade de vir a assistir à final da presente edição da Liga dos Campeões, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, que é a cidade sede do Zenit, Villas-Boas rematou assim: "Quero muito, mas para isso preciso de ser convidado. Ainda não fui ao novo estádio Zenit e lamento que ainda não tenha acontecido. A última vez que fui a São Petersburgo foi em 2016. Já passou muito tempo e gostaria de voltar."