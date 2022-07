Vinícius a 100 por cento no PSV: «Trabalhei bastante nas férias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Carlos Vinícius já iniciou a segunda época de empréstimo ao PSV. O brasileiro, que tem vínculo com o Benfica até 2024, está a treinar a 100 por cento sob as ordens de Ruud van Nistelrooy, depois de ter recuperado da lesão muscular contraída na fase final da última época."Sinto-me preparado para fazer o meu melhor. Estou 100 por cento recuperado da lesão que tive, trabalhei bastante nas férias, para poder dar o meu melhor. Agora, é aproveitar ao máximo estes trabalhos da pré-temporada para começarmos o ano em alto nível", afirmou Vinícius, de 27 anos, em declarações à sua assessoria de imprensa.Depois de ter marcado 7 golos em 36 jogos em 2021/22, sob o comando de Roger Schmidt, projetou a nova temporada. "Por onde passei fiz o meu melhor e hoje faço e farei pelo PSV. Sem dúvida que aprendi e evolui em todos os clubes que representei. Tenho muito a acrescentar no PSV, junto dos meus companheiros. Queremos fazer um grande ano e dar muitas alegrias aos nossos adeptos", concluiu o melhor marcador da Liga portuguesa em 2019/20.