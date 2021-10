Vinícius recorda conselho de Mourinho quando deixou o Benfica: «Não venhas de havaianas»

Carlos Vinícius contou, em declarações à ESPN Brasil, como foi trabalhar com José Mourinho no Tottenham. O jogador brasileiro, que atualmente veste as cores do PSV Eindhoven, foi emprestado pelo Benfica aos spurs em 2020 e recorda uma chamada que recebeu do português.





"O Mourinho ligou-me via FaceTime quando eu estava na casa de um amigo, em Portugal, e até me assustei. Não estava a acreditar naquilo, foi do nada!", contou o avançado."Perguntou-me se estava pronto para ir para o Tottenham e eu respondi que sim, que estava muito animado. E ele atirou: 'então não venhas de havaianas porque aqui está frio! Isto aqui não é o Maranhão!", contou o jogador, que é natural do Maranhão, entre gargalhadas.Carlos Vinícius não esconde a admiração pelo treinador português."Sou muito grato por ter trabalhado com um grande treinador, que também é uma grande figura. O Mourinho é o top dos tops", referiu, explicando que a imagem de "durão" do português não corresponde à realidade. "É um homem de balneário. Tenho uma grande amizade com ele até hoje, falamos bastante. É um tipo que me marcou e por quem tenho um carinho enorme. É um grande campeão, mas cheio de humildade", contou.Depois, recordou um episódio ocorrido num encontro da Liga Europa, para mostrar que Mourinho é uma pessoa muito direta. "Houve um jogo com o Antuérpia, em casa, estava 0-0, muito equilibrado. O Bale bateu uma falta, o guarda-redes defendeu e eu marquei na recarga. Comemorei muito, foi uma festa. Uns dois minutos depois, aos 15 da segunda parte, fui substituído", lembrou, entre risos."Fui até ao Mourinho e pedi: 'Deixa-me jogar mais um pouco, vou fazer mais um golo!'. Mas ele respondeu: 'Não! Estavas a jogar uma merda!' Eu pensei: 'Como assim?' E fui para o banco", contou.Mas o caso não ficou por ali. "Na manhã seguinte, o Mourinho estava a falar com o Lucas [Moura], apontou para mim e começou a rir. 'Olha Lucas, este veio pedir-me para jogar mais! Estava a jogar uma merda e queria jogar mais!' E começou a rir", recordou."Ele adora brincar com os jogadores, mas quando é preciso também critica. Ele 'vai para cima' porque tem história e peito para fazer isso. Por isso é um tipo top", concluiu.