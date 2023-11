Vissel Kobe sagra-se campeão japonês pela primeira vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vissel Kobe sagrou-se este sábado pela primeira vez campeão japonês de futebol ao vencer em casa o Nagoya Grampus, por 2-1, em jogo da penúltima jornada do campeonato, somando mais quatro pontos do que o anterior campeão Yokohama F. Marinos.

A formação comandada por Takayuki Yoshida, que contou com Iniesta até junho e com Juan Mata desde setembro, contabiliza, após 33 jornadas, 68 pontos, mais quatro do que o Yokohama F. Marinos, que, nesta ronda, não foi além de um empate caseiro 0-0 frente ao Albirex Niigata.

Yuya Osako tem sido a grande figura do Vissel Kobe, ao assinar 22 golos, liderando a lista dos melhores marcadores, com quase metade dos 59 tentos conseguidos pelo agora campeão, que tem no plantel o avançado brasileiro Jean Patric, que passou por Académico de Viseu e Santa Clara.

O Vissel Kobe, que conquistou apenas o seu segundo grande troféu, depois da Taça do Imperador, em 2019 - então com Iniesta e David Villa no plantel -, sucede ao campeão Yokohama F. Marinos, que, em 2022, tinha arrebatado o seu quinto título.